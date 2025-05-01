نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب إنتر ميلان يتغنى بموهبة يامال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أن شاهد من على مقاعد البدلاء كيف دفع لامين يامال، لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، تشكيلة إنتر ميلان الإيطالي إلى أقصى حدودها، صرح سيموني إنزاغي أن مواهب مثل النجم الشاب لبرشلونة لا تظهر إلا مرة واحدة كل نصف قرن.

وقال مدرب إنتر ميلان، بعدما ساعد يامال فريق برشلونة في التعادل 3-3 في ذهاب دوري أبطال أوروبا، الأربعاء: هو من نوعية المواهب التي تولد كل 50 عاما، لم أشاهده بشكل حي، وقد أذهلني للغاية اليوم.

وأضاف: لامين يامال تسبب في العديد من المشاكل في آخر 25 دقيقة من الشوط الأول.

ووصف هانزي فليك، مدرب برشلونة، يامال /17 عاما/ بأنه "عبقري" بعدما تألق في مباراته رقم 100 مع الفريق الأول للنادي.

وقال فليك: إنه لاعب مميز. قلت هذا من قبل، ولكنه عبقري. في المباريات الكبرى، يظهر، وأعتقد أنه استمتع بالوضع. أنا سعيد للغاية أن هذه الموهبة، إذا كانت تظهر كل 50 عاما،كما قال سيموني، فهي من نصيب برشلونة.

ورفض يامال مقارنته بليونيل ميسي في أول مؤتمر صحافي يشارك به للنادي قبل يوم من مواجهة إنتر. ولكن أداءه أعاد للأذهان أفضل أيام ميسي، حيث كان زملاؤه يمررون له الكرة باستمرار، مما سمح له باختراق دفاعات إنتر من الجهة اليمنى. في كل مرة كان يلمس فيها الكرة، كان يبحث عن زميل في وضعية تسجيل، أو ينخفض برأسه ويبدأ في المراوغة متجاوزا المدافعين.

وقال يامال إنه يقدر هذه الإشادة ولكنه يريد فقط التركيز على المباراة المقبلة، لا سيما أن فريقه على بعد انتصارين فقط من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال: أنا سعيد لأنني تمكنت من مساعدة الفريق، والآن يجب علينا أن نواصل ونسعى للمزيد. كنا نعلم أننا قادرون على الفوز بالمباراة، لكن تركيزنا الآن منصب على مباراة الإياب والتأهل للدور التالي.