نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحليل أداء حكام اليوم الأول بالجولة الثالثة لدوري القسم الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز تحليلا اليوم (الأربعاء) لأداء حكام اليوم الأول في الجولة الثالثة بمجموعة الهبوط والتي شهدت ثلاث مباريات الإثنين الماضي وهي الجونة مع سموحة وطلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري والإسماعيلي مع زد إف سي. تحليل أداء حكام اليوم الأول بالجولة الثالثة لدوري القسم الأول شارك في التحليل أوسكار ووجيه أحمد وجهاد جريشة وفهيم عمر، وحضرها حكام الساحة لهذه المباريات وهم إبراهيم محمد ومصطفى الشهدى ومحمد عباس "مايو" بالإضافة لحكام تقنية الفيديو محمود بسيوني ومحمد سلامة وخالد جمال الغندور.

وتأتي التدريبات العملية والنظرية في إطار السعي المستمر والجاد للجنة بهدف تطوير منظومة التحكيم وفقًا لاستراتيجية مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.