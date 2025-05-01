نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة برشلونة: يامال تخطى ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتقد الهولندي رونالد دي بور أسطورة نادي برشلونة الإسباني، أن لامين يامال نجم الفريق الحالي أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي من حيث ما حققه في سن السابعة عشرة.

ويقدم يامال مستويات مميزة مع برشلونة رغم أنه لم يتجاوز السابعة عشرة مع عمره، إذ شارك في 100 مباراة مع برشلونة، مسجلًا 22 هدفًا ومقدمًا 33 تمريرة حاسمة.

وفي حديثه لشبكة "توك سبورت" قال دي بور: قيل الكثير من قبل، لكن الموضوع الرئيسي هو أنه لاعب صغير السن، يُقدم أداءً رائعًا في هذا العمر، وقد خاض بالفعل 100 مباراة.

وأضاف: كان هناك وقت كان يلعب فيه ميسي وإنييستا وتشافي وجميع هؤلاء اللاعبين، بينما كنا نخشى تقريبًا أن نفوت فرصة مشاهدة برشلونة أثناء لعبهم. كنا نخشى الذهاب إلى الحمام خوفًا من حدوث شيء ما، شيء جميل، والآن عادت هذه التجربة.

وأتبع: لقد حصلت على رسالة من هينك تين كات، المدرب المساعد في برشلونة تحت قيادة فرانك ريكارد عندما خاض ميسي مباراته الأولى ضد إسبانيول، قال فيها إن يامال يتفوق على ميسي في هذا العمر.

وزاد: بالنسبة لي، الفارق الوحيد هو الثبات. استمر ميسي لمدة 13 عامًا بمستوى مذهل، هل يستطيع يامال فعل ذلك؟ هل يستطيع الحفاظ على حماسه؟ هل يستطيع الحفاظ على لياقته؟ هل يستطيع الحفاظ على ثباته؟

وختم دي بور: يبدو متواضعًا جدًا، لكنه لا يخشى الاستحواذ على الكرة. إذا فقدها، فهو لا يخشى استعادة الكرة والمحاولة مرة أخرى.