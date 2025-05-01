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أحمد جودة - القاهرة - حصد المنتخب المصري للسباحة على 11 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهب و3 فضة و5 برونز بنهاية منافسات اليوم الأول من البطولة الأفريقية للسباحة للناشئين في نسختها السادسة عشرة والمقامة في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 32 دولة خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 3 مايو الجاري.

مصر تحصد 11 ميدالية في اليوم الأول من منافسات البطولة الأفريقية للسباحة بالقاهرة

وفاز بالمركز الأول والميداليات الذهبية كلا من عبد الرحمن عمرو في منافسات 100 متر ظهر، حلا خالد دياب في منافسات 400 متر وجاءت الميدالية الذهبية الثالثة في منافسات ٤ × ١٠٠ متر تتابع حر رجال للفريق المكون من محمد أيمن، عند الرحمن عمرو، حمزة أشرف، مهند ياسر.

فيما فاز بالميداليات الفضية والمركز الثاني زياد جمال في منافسات 100 متر ظهر، مهند ياسر في سباق 400 متر حرة، جنات كريم في منافسات سباحة صدر 50 متر، والميدالية الفضية الثالثة في منافسات تتابع ٤×١٠٠ متر حرة سيدات للفريق المكون من لجين عمرو، حلا عمرو، لارا أحمد، يسر محمد.

وجاءت الميداليات البرونزية من نصيب عمر كريم في سباق 400 متر حرة، دارين عادل أحمد في سباق 400 متر متنوعة، ياسين ياسر في سباق 100 متر صدر، محمد أحمد سالم في سباحة 50 متر فراشة، فيما حصدت مريم محمد المركز الرابع في سباق صدر 50 متر، وحمزة أشرف أيضا جاء في المركز الرابع في سباق 100 متر صدر.

ويشارك في البطولة نحو 243 لاعبًا ولاعبة، يمثلون الدول المشاركة وسط استعدادات مكثفة من قبل الاتحاد المصري للسباحة لضمان تنظيم البطولة بأعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية.

تضم قائمة الدول المشاركة في البطولة كلًا من، الجزائر، أنجولا، بنين، بوتسوانا، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، جزر القمر، إريتريا، إسواتيني، الغابون، غانا، غينيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، تنزانيا، تونس، أوغندا، زيمبابوي، بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة.

يشارك المنتخب الوطني المصري بقائمة تضم 38 سباحًا وسباحة، وجاءت قائمة اللاعبات كالتالي، لجين عمر، يسر إيهاب، حلا عمرو، لميس عمرو، أروى فيصل، رودينا سامي، جنات كريم، مريم محمود، لارا أحمد، حلا خالد، دارين عادل، مريم محمد، كرمة أحمد، مايا أحمد، حلا محمد، مريم أحمد عبد الفتاح، دانا رفيق، لمار محمد نبيل، مريم محمد سليمان، وعلياء إيهاب.

أما قائمة اللاعبين، فتضم، محمد أيمن، أحمد محمود، مروان علي، زياد جمال، إياد محسن، إبراهيم شمس، زين هشام، حازم أشرف، عبد الرحمن عمرو، عمر كريم، حاتم أشرف، مهند ياسر، فاروق محمد، ياسين ياسر، محمد أحمد سالم، خالد وائل، عمر محمد يحيى، وآدم حسام الدين.

وافتتح فعاليات البطولة الأفريقية للسباحة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي، وبحضور سام رامسامي، الرئيس الشرفي للاتحاد الإفريقي للألعاب المائية ونائب رئيس الاتحاد الدولي، والدكتور محمد ديوب، رئيس الاتحاد الإفريقي للألعاب المائية، وعدد من ممثلي الاتحادات الوطنية الإفريقية المشاركة.