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أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق منافسات بطولة كأس مصر لألعاب القوى لفئة الشلل الدماغي، بمشاركة 102 لاعبًا ولاعبة يمثلون 17 هيئة رياضية من مختلف أنحاء الجمهورية السبت المقبل، في واحدة من أبرز البطولات المحلية المخصصة لأصحاب الهمم.

انطلاق بطولة كأس مصر لألعاب القوى لفئة الشلل الدماغي السبت بمشاركة 102 لاعب ولاعبة

وتقام مسابقات المضمار في نادي مدينة نصر الرياضي، فيما تحتضن الملعب الفرعي لاستاد القاهرة مسابقات الميدان، وسط تنظيم يهدف لتوفير بيئة تنافسية عادلة ومحفزة لذوي الشلل الدماغي.

ويخوض البطولة 102 لاعب ولاعبة، بواقع 77 لاعبًا و25 لاعبة، يتنافسون في أجواء تنافسية تعكس روح التحدي والإصرار.

وتُعد البطولة إحدى المحطات المهمة في أجندة الاتحاد المصري لقدرة الرياضية والبوتشا، حيث تُمثل منصة لاكتشاف المواهب الجديدة وتأهيل الأبطال للمشاركات القارية والدولية القادمة.

وتضم البطولة اندية: معهد شلل إمبابة، أوسيم، بهتيم، التثقيف الفكري ببورسعيد، الخانكة، أصحاب الجياد، الاتحاد السكندري، مركز شباب النصر، جمعية فرسان التحدي، البنك الأهلي، الزمالك، سموحة، مركز شباب التنمية بالتجمع الأول، نادي طنطا، الإيمان، هليوبوليس، والغابة