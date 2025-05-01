نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق سيراميكا كليوباترا لخوض مواجهة قوية أمام فريق البنك الأهلي، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2024-25.

سيراميكا كليوباترا يواجه البنك الأهلي في الدوري المصري

ويستقبل ملعب المقاواون العرب، مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، في إطار فعاليات الجولة الثالثة من مرحلة الحسم ببطولة الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 29 نقطة، بينما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز السابع برصيد 27 نقطة.

وتنطلق المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والسادسة بتوقيت الإمارات وعمان.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: محمود كوكو.

▪︎خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - جاستس آرثر - محمد عادل.

▪︎خط الوسط: إبراهيم محمد - رضا بوبو - أحمد بلحاج.

▪︎خط الهجوم: أيمن موكا - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

في المقابل، جاء تشكيل البنك الأهلي، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى.

▪︎خط الدفاع: سعيدو سيمبورى - داو سيريل - اسحاقو يعقوبو - خالد عبد الشافي (شيفو).

▪︎خط الوسط: احمد ربيع - محمد فتحى - محمد ابراهيم - سيد نيمار.

▪︎خط الهجوم: أسامة فيصل - ياو انور.

القنوات الناقلة لمواجهة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في الدوري المصري

يمكنكم مشاهدة مواجهة سيراميكا كليوباترا والبنك عبر شبكة قنوات أون سبورت المصرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري لموسم 2024-25، وتحديدًا على قناة ON SPORTS 1.

