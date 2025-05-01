فريق إنجليزي يخطط لضم كيفين دي بروين

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة نادي أستون فيلا الإنجليزي قد بدأت بالفعل في فتح قنوات اتصال مع النجم البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، في خطوة تمهيدية للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

أستون فيلا يخطط لضم كيفين دي بروين

وكان دي بروين، الذي يعتبر أحد أبرز لاعبي مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة، قد أعلن بشكل رسمي عن رحيله عن صفوف "السيتيزنز" بنهاية الموسم الحالي، مما فتح المجال أمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى للتفاوض معه.

ووفقًا لما ذكره موقع "Football Insider"، فإن أستون فيلا يسعى لإتمام صفقة ضخمة لضم دي بروين كبديل دائم للوافد الجديد ماركو أسينسيو، الذي انضم إلى الفريق الإنجليزي على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان.

ورغم الأداء المميز الذي قدمه أسينسيو في بداية مشواره مع الفريق، إلا أن مستواه قد تراجع في الأسابيع الأخيرة، مما جعل النادي غير مقتنع بإتمام صفقة انتقاله بشكل دائم بسبب تكاليفها العالية.

وأضاف الموقع أن دي بروين تلقى عروضًا من أندية عديدة، بما في ذلك نادي إنتر ميامي الأمريكي، لكنه يُظهر رغبة قوية في الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يعزز من فرص أستون فيلا في الحصول على خدماته.

ويعتقد نادي أستون فيلا أن التعاقد مع دي بروين في صفقة انتقال مجانية قد يمثل فرصة أفضل من الناحية المالية مقارنةً بالتكاليف المرتفعة التي سيواجهها النادي في حال سعى للحصول على أسينسيو بشكل دائم.