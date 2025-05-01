نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الآسيوي يختار عبد الرحمن الجاسم لإدارة نهائي دوري أبطال آسيا بين الأهلي وكاواساكي فرونتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتكليف الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم لإدارة نهائي دوري أبطال آسيا المرتقب يوم السبت المقبل، والذي سيجمع بين فريقي الأهلي السعودي وكاواساكي فرونتالي الياباني، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، والمعروف بملعب الجوهرة.

الاتحاد الآسيوي يختار عبد الرحمن الجاسم لإدارة نهائي دوري أبطال آسيا

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، سيشرف الحكم القطري خميس المري على تقنية حكم الفيديو (VAR) في هذا النهائي الكبير، الذي يعد من أبرز المواجهات في القارة الآسيوية هذا الموسم.

ويأتي هذا اللقاء الحاسم بعد تأهل الفريقين عبر مشوار مثير في نصف النهائي. فقد تمكن الأهلي السعودي من التأهل بعد فوزه الكبير على غريمه الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة قوية أُقيمت مساء الثلاثاء، ليثبت الفريق "الراقي" جدارته في المنافسات المحلية والقارية.

من جهة أخرى، واصل كاواساكي فرونتالي مفاجآته بإقصائه النصر السعودي من نصف النهائي بعد فوز مثير 3-2، في مباراة شهدت الكثير من الندية والإثارة بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة. كما سبق للفريق الياباني أن أطاح بالسد القطري في ربع النهائي بنفس النتيجة، ليؤكد استحقاقه للوجود في المباراة النهائية.

وبهذا، ستكون المباراة النهائية التي تجمع بين الأهلي وكاواساكي فرونتالي يوم السبت المقبل واحدة من أبرز المواجهات في تاريخ دوري أبطال آسيا، ويترقب الجميع نتائج هذا الصراع القوي بين الأندية السعودية واليابانية.