برشلونة يلتقى ضربة موجعة.. غياب نجم الفريق عن مواجهتي إنتر ميلان وريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقارير صحفية حديثة عن غياب الفرنسي جول كوندي، مدافع فريق برشلونة، عن مباراتي الفريق المرتقبتين ضد إنتر ميلان الإيطالي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك في الكلاسيكو المرتقب ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

غياب كوندي عن مواجهتي إنتر ميلان وريال مدريد

وتعرض كوندي لإصابة في العضلة الخلفية خلال المباراة الأخيرة أمام إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، والتي انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب "مونتجويك" في برشلونة. وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن الإصابة وقعت في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، مما اضطر الجهاز الفني إلى استبداله ودفع المدافع إيريك جارسيا بدلًا منه.

وبناءً على هذه الإصابة، تأكد غياب كوندي عن المباراة القادمة أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها السبت المقبل، إضافة إلى غيابه عن المباراتين الحاسمتين أمام إنتر ميلان في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وكذلك الكلاسيكو ضد ريال مدريد في 11 مايو الجاري.

تعد هذه الفترة حاسمة بالنسبة لبرشلونة في سعيه للحفاظ على آماله في دوري الأبطال والدوري الإسباني، مما يضع مزيدًا من الضغط على الفريق في غياب مدافعه الفرنسي البارز.