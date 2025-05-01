نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات تضرب الزمالك قبل صدام المصري.. و3 نقاط على المحك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة من العيار الثقيل، مساء اليوم، حين ينزل ضيفًا على فريق النادي المصري البورسعيدي، في المباراة التي ستقام على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الحسم بالدوري الممتاز. وتمثل هذه المباراة أهمية مزدوجة بالنسبة للزمالك، إذ يسعى من خلالها للثأر من خسارته أمام المصري في لقاء الدور الأول، الذي انتهى بفوز الأخير بهدف دون رد.

غيابات مؤثرة تضرب كتيبة الزمالك

ويدخل الزمالك هذا اللقاء المصيري في ظل نقص عددي واضح في صفوف الفريق، بعد تأكد غياب خمسة من العناصر الأساسية، ما يشكل تحديًا كبيرًا للجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو. ويأتي على رأس الغائبين:

المغربي محمود بنتايج والمدافع محمود حمدي "الونش"، وذلك نتيجة الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

كذلك، يفتقد الفريق إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد حمدي، بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية، وفقًا لتقارير الجهاز الطبي.

ويغيب أيضًا ناصر ماهر، الذي تعرض قبل يومين لإصابة قوية تمثلت في التواء حاد في مفصل الكاحل، ما استدعى استبعاده من قائمة اللقاء حفاظًا على سلامته.

صراع النقاط يشتعل والزمالك يسعى للوصافة

على صعيد جدول ترتيب الدوري، يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 38 نقطة، خلف بيراميدز والأهلي، بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

وتنتمي هذه المواجهة إلى دائرة المباريات الحاسمة في صراع الفرق المتقدمة على اللقب، والمراكز الأربعة الأولى المؤهلة للمشاركات القارية. وتضم دائرة المنافسة كل من: بيراميدز، الأهلي، الزمالك، المصري، البنك الأهلي، فاركو، بتروجت، سيراميكا كليوباترا، وحرس الحدود.

وتضع إدارة الزمالك وجماهيره آمالًا كبيرة على هذه المواجهة لتحقيق الفوز، وتقليص الفارق مع الأهلي في سباق المركز الثاني، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.

وتزداد أهمية المباراة في ظل انتظار الزمالك للحسم الرسمي من قبل اتحاد الكرة بخصوص موقف الأهلي من الانسحاب من مباراة القمة. ففي حال تم خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي بنهاية الموسم، فإن الزمالك سيصبح هو الأقرب لانتزاع الوصافة.