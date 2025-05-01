نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد النحاس يبدأ التصحيح الهجومي: تدريبات خاصة لإنهاء أزمة الفرص الضائعة بالأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، في وضع خطة علاجية عاجلة للتصدي لأزمة إهدار الفرص السهلة التي باتت تؤرق الفريق وتؤثر سلبًا على نتائجه، لا سيما بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام بتروجت، والتي شهدت تضييع عدد كبير من الفرص المحققة كانت كفيلة بخروج الفريق بنتيجة أكثر راحة وحسمًا.

تدريبات تخصصية للمهاجمين لإنهاء العقم التهديفي

وفي إطار سعيه لتدارك هذا الخلل، قرر النحاس تخصيص وحدات تدريبية منفصلة لمهاجمي الفريق، بهدف رفع كفاءتهم التهديفية وتعزيز قدرتهم على استغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف، مما يضمن تحقيق انتصارات أكثر أمانًا في قادم المباريات. ويسعى النحاس إلى معالجة هذه الثغرة الفنية سريعًا، خاصة وأن الأهلي ينافس بقوة على لقب الدوري الممتاز، ويتطلع إلى مواصلة الضغط على المتصدر حتى الجولة الأخيرة.

إصابة خفيفة لأشرف داري تقلق الجهاز الفني

وعلى جانب آخر، شهدت المباراة ذاتها تعرض المدافع المغربي أشرف داري لإصابة خفيفة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته، حيث شعر بآلام طفيفة دفعت الجهاز الفني لاتخاذ قرار فوري باستبداله، حفاظًا على سلامته وتجنبًا لأي تفاقم محتمل في الإصابة، خاصة في ظل الحاجة لكل عناصر الفريق خلال الفترة المقبلة.

فوز صعب في الظهور الأول لعماد النحاس

وكان فريق الأهلي قد تمكن من تحقيق فوز صعب على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة البطولة بالدوري الممتاز. وشهد اللقاء الظهور الأول لعماد النحاس على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر، خلفًا للسويسري مارسيل كولر.

موقف الأهلي في جدول الترتيب

بهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة استعاد بها المركز الثاني خلف المتصدر بيراميدز، فيما تجمد رصيد بتروجت عند 25 نقطة في المركز الثامن، ليواصل الفريق الأحمر مطاردته للصدارة في سباق شرس على اللقب.