نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواصل مفاوضاته لضم خليفة كولر.. أسماء جديدة تنضم للقائمة وحسم موقف فايلر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل العد التنازلي لمشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، تكثف إدارة القلعة الحمراء جهودها بشكل عاجل للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، خلفًا للسويسري مارسيل كولر، الذي انتهت رحلته مع الفريق مؤخرًا. ويجري حاليًا غربلة دقيقة لعدد من السير الذاتية لمدربين عالميين، وسط رفض قاطع لبعض الأسماء واستمرار التفاوض مع آخرين في إطار زمني محدود يفرضه ضغط المنافسات المقبلة.

مفاضلة شاقة واستبعاد لأسماء بارزة

خلال الأيام الماضية، دخل الأهلي في مفاوضات مكثفة مع عدد من المدربين ينتمون لمدارس كروية متنوعة، أبرزهم:

بريان بريسكي: المدير الفني السابق لنادي فينورد الهولندي.

هيكتور بابلو بيدوجليو: الأرجنتيني الذي يقود حاليًا جوهر دار الماليزي.

كيكي سانشيز فلوريس: المدرب الإسباني صاحب التجربة الكبيرة مع أندية كبرى كأتلتيكو مدريد، إشبيلية، وواتفورد.

ورغم أن المدرب الألماني ماركو روزه كان من أبرز المرشحين، إلا أن مطالبه المالية الضخمة – التي تجاوزت أربعة ملايين دولار سنويًا – دفعت إدارة الأهلي إلى الانسحاب الفوري من التفاوض معه حفاظًا على التوازن المالي داخل النادي.

ترشيحات داخلية وجس نبض غير مكتمل

وفي محاولة للاستفادة من الخبرات السابقة بالدوريات العربية، طُرح اسم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للزمالك والحالي لنادي الفتح السعودي، باعتباره يعرف جيدًا طبيعة الكرة المصرية والأفريقية، مما يُقلص فترة تأقلمه مع الفريق. وبالفعل، بدأ الأهلي التواصل معه بشكل غير مباشر عبر نجم البرتغال السابق نونو جوميز، إلا أن إدارة النادي تراجعت عن الفكرة لاحقًا واستبعدت جوميز من الترشيحات النهائية.

عودة فايلر مرفوضة تمامًا رغم التألق السابق

أما ملف المدير الفني الأسبق للأهلي، رينيه فايلر، فرغم الأصوات التي طالبت بإعادته نظرًا لنجاحه السابق وشخصيته القوية، فإن الإدارة الحالية رفضت تمامًا إعادة فتح هذا الملف، بسبب الطريقة التي رحل بها المدرب السويسري في وقت حرج قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إبان جائحة كورونا، امتثالًا لرغبة عائلته. وترى الإدارة أن الثقة لم تعد قائمة، ولا مجال للمخاطرة مجددًا في هذا التوقيت الحساس.

الأهلي يواصل البحث.. والوقت ينفد

مع ضيق الوقت واقتراب موعد كأس العالم للأندية، تبدو إدارة الأهلي في سباق مع الزمن لاختيار المدير الفني الأمثل الذي يستطيع قيادة الفريق في تحدياته المحلية والقارية والدولية. المشاورات لا تزال قائمة، والأسماء المطروحة تخضع لتقييم دقيق من حيث السيرة الذاتية، المرونة المالية، والقدرة على التأقلم السريع.