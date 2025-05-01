نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف داري يخضع للفحص الطبي لتحديد مدى إصابته وموعد عودته لتدريبات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فحص طبي اليوم لتحديد مدى إصابته وموعد عودته للملاعب مجددًا بعد مغادرة موقعة بتروجيت أمس بسبب شعوره بآلام على مستوى العضلة الخلفية.

خلال الشوط الأول من اللقاء الذي أُقيم على ملعب الكلية الحربية، شعر داري بآلام في العضلة الخلفية، ما دفع الجهاز الفني إلى اتخاذ قرار سريع باستبداله فورًا، وذلك حفاظًا على سلامته ومنع تفاقم الإصابة التي وُصفت مبدئيًا بأنها "خفيفة".

ورغم أن الإصابة لم تكن قوية، إلا أن اللاعب سيخضع خلال الساعات المقبلة لفحص طبي دقيق لتحديد مدى الشد العضلي الذي تعرض له، ومعرفة فترة غيابه المحتملة عن الفريق، وهو ما قد يشكل مأزقًا جديدًا لخط الدفاع في ظل تكرار الإصابات الدفاعية بالفريق الأحمر.

غياب داري يهدد استقرار الخط الخلفي

غياب داري - حتى لو كان لفترة قصيرة - يُعد بمثابة انتكاسة جديدة للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، خاصة في ظل استمرار الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في مباراة بتروجت، والتي فاز بها الأهلي بصعوبة 3-2، مع أداء دفاعي مهتز شابه العديد من الهفوات.

وقد باتت الخيارات الدفاعية أمام الجهاز الفني أكثر تعقيدًا، مع ضرورة الاعتماد على البدلاء مثل ياسر إبراهيم الذي شارك بدلًا من داري في المباراة، إلى جانب رامي ربيعة ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا، وسط مطالب جماهيرية بإيجاد حلول سريعة للمشكلات الدفاعية التي تطارد الفريق.

رغم الظروف، نجح الأهلي في تحقيق فوز ثمين في أول ظهور رسمي تحت قيادة عماد النحاس، رافعًا رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 25 نقطة في المركز الثامن.