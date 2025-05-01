برشلونة يترقب عودة بالدي وليفاندوفسكي قبل موقعة الحسم أمام إنتر ميلان

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أحمد جودة - القاهرة - يعيش نادي برشلونة حالة من الترقب والقلق بشأن الحالة البدنية لاثنين من أبرز لاعبيه، أليخاندرو بالدي وروبرت ليفاندوفسكي، قبل المواجهة المرتقبة أمام إنتر ميلان الإيطالي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تُعد من أهم محطات الموسم الكروي الحالي للفريق الكتالوني.

وكانت مواجهة الذهاب بين برشلونة وإنتر ميلان قد انتهت بتعادل مثير بنتيجة 3-3، في مباراة شهدت تنافسًا قويًا وأداءً هجوميًا مفتوحًا من الطرفين، ليبقى الحسم مؤجلًا إلى لقاء العودة الذي سيُقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "جوزيبي مياتزا" في مدينة ميلانو الإيطالية، وسط ترقب جماهيري هائل لمعرفة من سيحجز بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأبطال.

بالدي يقترب من العودة.. ومؤشرات إيجابية قبل مواجهة الإنتر

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي يخطو خطوات ثابتة نحو التعافي الكامل من الإصابة التي لحقت به في أوتار الركبة اليسرى خلال مباراة ليجانيس يوم 12 أبريل الماضي. ورغم أن التشخيص الأولي أشار إلى فترة غياب تمتد لثلاثة أسابيع، إلا أن المؤشرات الطبية الأخيرة تبشر بإمكانية عودته للتدريبات الجماعية هذا الأسبوع، مع احتمال مشاركته لبضع دقائق في لقاء برشلونة ضد بلد الوليد يوم السبت، كتمهيد لمشاركته الأساسية أمام إنتر ميلان.

ليفاندوفسكي.. قلق متواصل ومشاركة مشروطة

في المقابل، لا تزال الشكوك تحيط بموقف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يعتبر الهداف الأول للفريق هذا الموسم بـ40 هدفًا. وكان ليفاندوفسكي قد تعرض لإصابة مماثلة في أوتار الركبة يوم 19 أبريل خلال مباراة سيلتا فيجو، وتشير التقارير إلى أنه قد يحتاج إلى ما يقارب ثلاثة أسابيع من الراحة.

ورغم هذه التقديرات، فإن الطاقم الطبي لبرشلونة يدرس إمكانية اصطحابه إلى مدينة ميلانو يوم الإثنين، تحسبًا لأي سيناريو خلال المباراة. وحتى وإن لم يكن جاهزًا للبدء أساسيًا، فهناك احتمالية أن يتواجد على دكة البدلاء ويُشارك في الشوط الثاني إذا اقتضت الحاجة.