نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. إبراهيم مازا ينضم رسميًا لباير ليفركوزن حتى 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن باير ليفركوزن الألماني رسميًا عن إتمام تعاقده مع النجم الجزائري الشاب إبراهيم مازا، القادم من نادي هيرتا برلين، بعد تألق لافت في صفوف الفريق خلال منافسات دوري الدرجة الثانية.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا وقّع عقدًا طويل الأمد يمتد حتى 30 يونيو 2030، في صفقة يُنظر إليها على أنها استثمار ذكي في موهبة واعدة من المتوقع أن تتألق بقوة في سماء الكرة الأوروبية.

مازا يدخل قلعة البطل الألماني

باير ليفركوزن، الذي يتربع على عرش الكرة الألمانية بعد تحقيقه الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم الماضي، يحتل حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني، ويواصل المنافسة بقوة قبل ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم.

مازا: خطوة نحو الحلم الأوروبي

من جانبه، لم يُخفِ إبراهيم مازا سعادته الكبيرة بإتمام هذه الخطوة، حيث قال في أول تعليق له بعد التوقيع: "الانضمام إلى ليفركوزن يمثل حلمًا تحقق بالنسبة لي. تجربتي مع هيرتا في الدرجة الثانية كانت رائعة وساهمت كثيرًا في تطوري، والآن أتطلع إلى إبراز إمكاناتي في واحد من أبرز الأندية الأوروبية."

وأضاف: "أنا متحمس للغاية للعب أمام جماهير ليفركوزن في هذا الملعب الرائع، وسأبذل قصارى جهدي لأكون جزءًا من النجاحات القادمة للنادي."

إشادة من الإدارة الفنية

وفي تعليق رسمي على الصفقة، أثنى المدير الرياضي لباير ليفركوزن، سيمون رولفيس، على قدرات مازا، مؤكدًا: "إبراهيم أحد أبرز المواهب الشابة في الخط الأمامي على الساحة الألمانية. يملك مهارات فنية عالية، يتمتع بقدرة كبيرة على المراوغة، ويُظهر وعيًا تكتيكيًا نادرًا في هذا العمر."

وأضاف رولفيس: "أسلوبه يتماشى تمامًا مع فلسفة ليفركوزن، ونحن على ثقة بأنه سيكون إضافة قوية للفريق على المدى القريب والبعيد."