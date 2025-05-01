رغم رحيل كولر وتولي النحاس.. الأخطاء الدفاعية تُهدد مشوار الأهلي نحو لقب الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن كابوس الأخطاء الدفاعية ما زال يُلاحق فريق الأهلي المصري، رغم الإطاحة بالمدرب السويسري مارسيل كولر وتعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا مؤقتًا حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد. فمع أول اختبار رسمي تحت قيادة النحاس، استقبلت شباك الفريق هدفين في مباراة مثيرة أمام بتروجت، ما أثار تساؤلات حول استمرار الأزمة الدفاعية وغياب الحلول الجذرية.

بداية مهزوزة لعماد النحاس رغم الفوز

في أول مباراة له على رأس الجهاز الفني، قاد عماد النحاس الأهلي للفوز بنتيجة 3-2 أمام بتروجت، لكن النتيجة لم تكن كافية لطمأنة الجماهير، بعد أن ظهرت الأخطاء الدفاعية بشكل واضح، تمامًا كما كان الحال في أواخر ولاية كولر، التي شهدت اهتزاز شباك الفريق بشكل متكرر دون حلول فعلية.

الأخطاء الدفاعية تُهدد مشوار الأهلي نحو لقب الدوري

شارك في الخط الخلفي للمارد الأحمر الرباعي محمد هاني، رامي ربيعة، أشرف داري، وأحمد نبيل كوكا، إلا أن التنظيم الدفاعي افتقد للانسجام، وتلقى الفريق هدفين نتيجة أخطاء فردية مباشرة:

رامي ربيعة ارتكب ركلة جزاء منحت بتروجت هدفه الأول.

أحمد نبيل كوكا فشل في التعامل مع عرضية خطيرة، سمحت للاعب إيمانويل لاكي بتسجيل هدف التعادل.

وزاد الوضع تعقيدًا بعد تعرض المدافع المغربي أشرف داري لإصابة عضلية أجبرته على مغادرة اللقاء في نهاية الشوط الأول، ليحل محله ياسر إبراهيم.

الجهاز الفني أمام اختبار صعب

الجهاز الفني بقيادة النحاس بات مطالبًا بسرعة معالجة الأخطاء المتكررة، سواء في التمركز الدفاعي، أو التعامل مع الكرات الثابتة والعرضيات، وهي مشكلات كانت حاضرة في عهد كولر وتواصلت دون تغيير ملموس. ويأمل الأهلي في إصلاح هذه الثغرات قبل أن تُكلفه نقاطًا ثمينة في مشوار المنافسة على لقب الدوري.

رغم الفوز، إلا أن أداء الدفاع يثير قلق جماهير الأهلي، التي تخشى أن تتسبب هذه الأخطاء في نزيف نقاط خلال المباريات المقبلة، خاصة في ظل اشتداد المنافسة على قمة الدوري، وحاجة الفريق إلى الحفاظ على استقراره الفني والنتائجي في مرحلة انتقالية حرجة.