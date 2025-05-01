نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الحكام تعقد جلسة تحليلية وتدريبات مكثفة لتحسين مستوى التحكيم في الدوري المصري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، جلسة تحليلية لأداء حكام اليوم الأول من الجولة الثالثة في مجموعة الهبوط، والتي شهدت ثلاث مباريات: الجونة ضد سموحة، طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري، والإسماعيلي ضد زد إف سي.

حضر الجلسة كل من أوسكار رويز، ووجيه أحمد، وجهاد جريشة، وفهيم عمر، بالإضافة إلى الحكام الذين أداروا المباريات: إبراهيم محمد، مصطفى الشهدى، ومحمد عباس "مايو"، إلى جانب حكام تقنية الفيديو: محمود بسيوني، محمد سلامة، وخالد جمال الغندور. تم خلال الجلسة مناقشة الأخطاء التي حدثت في المباريات وتصحيحها بشكل فوري.

وتأتي هذه التدريبات ضمن خطة اللجنة المستمرة لتحسين مستوى التحكيم، وفقًا لاستراتيجية مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بهدف تطوير أداء الحكام في الدوري المصري.

وفي سياق متصل، نظمت اللجنة، يوم الثلاثاء، تدريبات نظرية وعملية لـ10 حكام و4 مساعدين، استعدادًا للجولات المقبلة في دوري القسم الأول.

شمل التدريب تصحيح الأخطاء الفورية في تقسيمات ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، حيث قام أوسكار رويز وجهاد جريشة بشرح الحالات التي تكررت في المباريات، مع التأكيد على التصحيحات اللازمة وتعزيز الجوانب الإيجابية.