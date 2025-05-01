نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقترب من ضم بن رمضان.. 2 مليون دولار و20% من إعادة البيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي خالد الغندور عن توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مبدئي مع فريق فيرينتسفاروشي المجري للتعاقد مع محمد علي بن رمضان.

وأوضح الغندور في برنامجه "ستاد المحور" قائلًا: "كما أشرنا سابقًا، قدم الأهلي عرضًا بقيمة 2 مليون دولار مع إمكانية زيادته بمقدار 200 ألف دولار."

وأضاف: "فيرينتسفاروشي أبدى موافقته على العرض، لكنه طلب الحصول على 20% من قيمة بيع اللاعب في المستقبل."

واختتم قائلًا: "الأهلي ليس لديه اعتراض على هذه النسبة، لكن هناك محاولات لتخفيضها إلى 10%."

وكان الأهلي قد أتم أولى صفقاته هذا الموسم بتوقيع عقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر، بعد فشل التوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده.