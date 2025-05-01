أسامة نبيه يعتذر لجماهير مصر بعد الهزيمة أمام سيراليون في أمم إفريقيا للشباب

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أحمد جودة - القاهرة - اعتذر أسامة نبيه، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عامًا، لجماهير كرة القدم المصرية بعد الهزيمة أمام سيراليون في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وخلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قال نبيه: "النتيجة كانت قاسية ومخيبة للآمال، ونحن نعتذر للجماهير عن ذلك. قدمنا أداءً جيدًا في المباراة الافتتاحية، وظهرنا بشكل طيب. أمام سيراليون، وصلنا لمرمى المنافس أكثر من مرة، حيث كان لدينا 4 تسديدات بينما كانت لديهم تسديدة واحدة من ضربة جزاء."

وأضاف: "مباراة جنوب إفريقيا شهدت جهدًا كبيرًا، اللاعبين صغار السن لم يتعرضوا لهذا الضغط من قبل. لم يتم تعديل التشكيل بشكل كبير، فقط دخل الثنائي عمر خضر ومهند محمد في التشكيل الأساسي، وهو تغيير محدود."

واختتم حديثه قائلًا: "أحيانًا، كرة القدم تعاقبك، وكان لدينا انفراد لمحمد عبد الله ولكن الكرة لم تدخل المرمى. الجهد البدني كان كبيرًا على اللاعبين الذين لم يعتادوا على هذا الضغط. نحن الآن نركز على الاستعداد لمباراة زامبيا المقبلة بعد يومين ونسعى للتعويض."

وكان منتخب الشباب قد خسر أمام سيراليون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة، التي تُنظم في مصر والمؤهلة إلى كأس العالم في تشيلي.