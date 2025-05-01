نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دراما على ملعب مونتجويك.. تعادل مثير بين برشلونة وإنتر ميلان في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إيجابيًا مع نظيره إنتر ميلان بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحداث مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تمكن ماركوس تورام من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح إنتر ميلان في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من دينزل دومفريس من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها تورام بتسديدة رائعة بكعب القدم، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح دينزل دومفريس في تسجيل الهدف الثاني لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 21، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء برشلونة، نفذها ديماركو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أتشيربي برأسية ليتابعها دومفريس بتسديدة مقاصية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

واستطاع لامين يامال أن يسجل الهدف الأول لصالح برشلونة في الدقيقة 24، بعد أن توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنعت العارضة الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 27، بعد تسديدة من لامين يامال من داخل منطقة الجزاء.

وسجل فيران توريس الهدف الثاني والتعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 38، بعد تمريرة طولية من بيدري إلى داخل منطقة الجزاء هيأها رافينيا برأسه إلى توريس الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 63، سجل دينزل دومفريس الهدف الثالث لصالح إنتر ميلان والثاني له في اللقاء، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء برشلونة، نفذها هاكان تشالهان أوجلو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها دومفريس برأسية سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز الحارس يان سومر بالخطأ في مرماه الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 66، بعد تسديدة قوية من رافينيا دياز من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة ثم بظهر الحارس وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 74 بداع التسلل على فيديريكو ديماركو قبل تسجيله للهدف.

ورفضت العارضة أن تعلن عن الهدف الرابع لصالح برشلونة في الدقيقة 87، بعد عرضية من لامين يامال.

