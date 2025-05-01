نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة أخيرة تفصل الأهلي عن حسم صفقة بن رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي توصل إلى إتفاق مبدئي مع فريق فيرينتسفاروشي المجري لضم محمد علي بن رمضان.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "زي ما قولنالكم من يومين الأهلي عرض 2 مليون دولار وأبدى مرونة لزيادة 200 ألف دولار على عرضه".

وأضاف:" فيرينتسفاروشي المجري أبدى موافقة على عرض الأهلي ولكن طلب نسبة من إعادة البيع تصل إلى 20%".

واختتم:" الأهلي غير معترض على وجود نسبة من إعادة البيع ولكن هناك محاولات لتقليل النسبة إلى 10%".