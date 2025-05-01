نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يتلقى هزيمة قاسية أمام سيراليون بكأس أمم إفريقيا للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط منتخب مصر تحت 20 عامًا في فخ الهزيمة أمام نظيره سيراليون بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا.

نتيجة مواجهة مصر وسيراليون في كأس أمم إفريقيا للشباب

تمكن المنتخب المصري من تسجيل هدف التقدم عن طريق أحمد خالد "كباكا" في الدقيقة 45+2 من زمن الشوط الأول، من صناعة محمد السيد.

وعادل منتخب سيراليون النتيجة عن طريق كامارا في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، بعد تمريرة من زميله سيالي باه.

ثم عاد كامارا ليسجل ثاني أهداف منتخب سيراليون في الدقيقة 66، من صناعة متقنة من زميله ناثانيال جالو.

وفي الدقيقة 76، أحرز المنتخب سيراليون ثالث الأهداف عن طريق ساليي باه من ركلة جزاء.

وقبل نهاية اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 90+8، سجل المتألق كامارا ثالث أهدافه في اللقاء والرابع لمنتخب سيراليون، من صناعة توراي.

وبتلك النتيجة، يحتل منتخب سيراليون صدارة المجموعة الاولى برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب مصر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.