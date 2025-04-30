نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سفيرًا رسميًا لنادي مسار وأكاديمية رايت تو دريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة مفاجئة، أعلن نادي "مسار" عن انضمام الإعلامي الرياضي البارز إبراهيم عبد الجواد، مقدم برنامج "أون سبورت" الرئيسي، ليكون سفيرًا رسميًا للنادي وأكاديمية "Right to Dream"، في واحدة من أقوى الإضافات الإعلامية للمجتمع الرياضي في مصر.

وكان النادي قد أثار حماس جماهيره خلال الساعات الماضية بنشر إعلان تشويقي على صفحته الرسمية، وصف فيه الصفقة بأنها "إضافة كبرى إلى مجتمعنا"، وتساءل عن هوية "الاسم الكبير" الذي سينضم إلى العائلة.

وقد تضاعفت التكهنات بين الجماهير ما بين لاعب جديد أو مدرب مخضرم، إلا أن المفاجأة جاءت خارج التوقعات تمامًا بإعلان انضمام عبد الجواد إلى مجتمع مسار ورايت تو دريم.

يأتي هذا الإعلان في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للنادي، حيث يواصل الفريق الأول للرجال مشواره بنجاح في دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين، في حين يقترب فريق السيدات من التتويج بلقب البطولة المحلية، مما يبرز المرحلة الذهبية التي يمر بها النادي على المستويين الرياضي والإداري.

ويمثل انضمام الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، المعروف بحضوره القوي وتأثيره الواسع في الوسط الرياضي، نقلة نوعية في استراتيجية النادي نحو مزيد من الاحترافية والانتشار الإعلامي، ويعكس طموحات "مسار" في أن يكون نموذجًا رائدًا في دعم المواهب وتوسيع دائرة التأثير داخل وخارج الملعب.