نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النحاس يتحدث عن مكاسب فوز الأهلي أمام بتروجت وموقف معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا للغاية على حساب بتروجت، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أن اللاعبين قدموا مباراة قوية استحقوا عليها الإشادة أمام منافس قوي يقدم موسمًا مميزًا للغاية، وأن الأهلي خلق العديد من الفرص التي أهدر الكثير منها على مدار شوطي اللقاء.

وأضاف: الفوز كان مهمًّا بعد الخروج من بطولة إفريقيا، وتحدثنا كثيرًا مع اللاعبين عن أهمية الفترة المقبلة، وقد لمست حالة من الترابط بين الجميع، وهو ما كان سببًا أساسيًّا في الفوز.

وأكمل: حققنا مكاسب عديدة بعد الفوز وحصد النقاط الثلاث واستعادة أكثر من لاعب لحساسية التهديف، وقد واجهنا صعوبة خلال اللقاء خاصة مع الفرص المهدرة وإصابة أشرف داري.

وألمح النحاس إلى أن علي معلول يمثل قيمة كبيرة وأن جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة ضمن حساباته، وأن اختيار مجموعة محددة يرجع إلى ظروف وسيناريو كل لقاء، وهو أمر يتغير مع كل مواجهة.

وحرص القائم بأعمال المدير الفني على توجيه الشكر إلى جماهير النادي التي حضرت اللقاء، وكل من دعم اللاعبين، ودورهم في منح دوافع كبيرة للاعبين بشكل عام.