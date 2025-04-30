نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة النصر وفرونتال كاواساكي في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي البطولة بعد الهزيمة من نظيره كاواساكي فرونتال الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الانماء ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ملخص أهداف مباراة النصر وكاواساكي فرونتال

وسجل تاتسويا اتو الهدف الأول لكاواساكي في الدقيقة 10.

وعادل ساديو ماني النتيجة للنصر في الدقيقة 28 صنع بوشل وعاد يوتو اوزيكي بالهدف الثاني في الدقيقة 41.

وسجل اكيهيرو ايناجا الهدف الثالث في الدقيقة 76 صنع اريسون.

ثم سجل أيمن يحيى الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 87 وانتهت المباراة 3/2.