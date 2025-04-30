أحمد جودة - القاهرة - دمنهور يُحفز اللاعبين بصرف نصف شهر قبل مواجهة الاوليمبي

صرف مجلس إدارة نادى دمنهور، نصف شهر من المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول كحافز لهم لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز فى المباراة المهمة والمرتقبة مع الأوليمبي الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة لمنافسات دورة ترقي الصعود لدورى المحترفين.

وطالب عبداللطيف الدوماني المدير الفني من جميع اللاعبين بالفريق بالتركيز الشديد وتنفيذ تعليماته واللعب بروح عالية بداية من مواجهة الاوليمبي وايضا خلال اللقاءات المقبلة، الحاسمة وذلك لدخول فى المنافسة والتمسك بفرصة الصعود لأخر جولة بمنافسات دورة الترقي مؤكدا ان كرة القدم لاتعترف سوى بالاخلاص والجهد داخل المستطيل الأخضر مشددا أن نادى دمنهور واحد من الأندية الجماهيرية صاحبة الشعبية الكبيرة

وكان جميع اللاعبين قد طلبوا من المسئولين بالنادى عدم ربط حقوقهم المالية لدى النادى بالنتائج غير الجيدة مع الفريق خلال الفترة الماضية نظرا لوجود العديد من المسئوليات الملقاة على كاهلهم تجاه أسرهم.

الجدير بالذكر أن فريق دمنهور يحتل المركز الرابع برصيد ٤ نقاط فقط ويواجه الأوليمبي السكندري الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة بدورة ترقي الصعود لدورى المحترفين.