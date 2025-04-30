عماد النحاس ينجح في أول ظهور.. الأهلي يفوز على بتروجت في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - انتهى اللقاء الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بثلاثية مقابل هدفين لبتروجت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يفوز على بتروجت في الدوري المصري

نجح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل هدف التقدم للفريق الأحمر في شباك بتروجت بالشوط الأول في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتلقى بتروجيت هدف الأهلي في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، بتوقيع وسام أبو علي.

ومع الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الأول عزز عمرو السولية النتيجة لصالح الأهلي في شباك بتروجت.

واستمرت المحاولات من الفريقين من أجل حسم المباراة، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة احتسبت ركلة جزاء لبتروجت سددها اللاعب رشاد متولي مع الدقيقة ال42.

وفي الوقت القاتل نجح لاعب بتروجت لاكي إيمانويل في إحراز هدف التعادل في شباك الشناوي.

لينتهي الشوط الأول بين الفريقين المارد الأحمر بهدفين مقابل هدفين لبتروجت.

واستمرت محاولات الأهلي من أجل تعويض الخروج من بطولة إفريقيا ومصالحة الجماهير حتى نجح جراديشار في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الشوط الثاني.

وأضاف إمام عاشور الهدف الرابع للأهلي في شباك بتروجت ولكن قام حكم اللقاء بإلغاؤه.

وانتهى اللقاء بثلاثية للأهلي مقابل هدفين لبتروجت.

ودخل الأهلي لقاء بتروجت بتشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد - أشرف بن شرقي - وسام أبو علي.

البدلاء: مصطفى شوبير - عمر كمال - ياسر إبراهيم - جراديشار - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - كريم وليد "نيدفيد" - علي معلول - أحمد رضا.