نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاواساكي يقصي النصر ويقابل أهلي جدة في نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي البطولة بعد الهزيمة من نظيره كاواساكي فرونتال الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الانماء ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ملخص مباراة النصر وكاواساكي فرونتال

وانطلقت صافرة بداية أحداث مباراة النصر وكاواساكي فرونتال برتم سريع وسجل اتو الهدف الأول في الدقيقة 10 وعادل ماني النتيجة للنصر في الدقيقة 28 صنع بوشل وعاد اوزيكي بالهدف الثاني في الدقيقة 41 وانتهى الشوط الأول بينهم 2/1.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي ونظيره كاواساكي فرونتال برتم هادئ نسبيا وسجل ايناجا الهدف الثالث في الدقيقة 76 صنع اريسون وحاول النصر تسجيل التعادل أو هدف للفوز ولكنه لم ينجح في ذلك ثم سجل يحيى الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 87 وانتهت المباراة 3/2.