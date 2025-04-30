نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت برشلونة LIVE.. مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يلا شوت برشلونة LIVE.. مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. في واحدة من أكثر المواجهات المرتقبة على الساحة الكروية الأوروبية، يلتقي فريق برشلونة الإسباني مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

برشلونة وإنتر ميلان.. صدام ناري في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

تُقام المباراة على أرضية ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في مدينة برشلونة، وسط ترقب عالمي وحماس كبير من جماهير الفريقين ومحبي كرة القدم عمومًا.

ويأمل كل فريق في قطع شوط مهم نحو نهائي البطولة الأهم على مستوى الأندية، في ظل منافسة شرسة وأسماء ثقيلة على أرضية الميدان، وقيادة فنية تسعى لإثبات الذات في هذا التوقيت الحاسم من الموسم.

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان

تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وإنتر ميلان، اليوم الأربعاء، الموافق 30 أبريل 2025، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة و11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة للمباراة

ستُبث المباراة المرتقبة حصريًا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، الناقل الرسمي لدوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد تم تخصيص قناة beIN Sports 1 HD لنقل المباراة، مع تولي المعلق الرياضي عصام الشوالي مهمة التعليق الصوتي على هذا الحدث الكبير.

البث المباشر للمباراة

لمن لا يستطيعون متابعة اللقاء عبر التلفاز، يمكن مشاهدته عبر البث المباشر على منصة beIN CONNECT الإلكترونية، أو عبر تطبيق TOD المخصص لمشاهدة المباريات من أي جهاز إلكتروني، بشرط الاشتراك في الخدمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إنتر ميلان

يتسلح الفريق الكتالوني بعدد من المواهب الشابة والخبرة، ويقوده المدرب الألماني هانز فليك الذي يطمح لتحقيق إنجاز أوروبي كبير في موسمه الأول مع الفريق.

وجاء التشكيل المتوقع لبرشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتن

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، داني أولمو

خط الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، رافينها

ويُعد النجم الشاب لامين يامال أبرز عناصر التشكيل، حيث جذب الأنظار مؤخرًا بأدائه المميز الذي أشعل المقارنات بينه وبين الأسطورة ليونيل ميسي، خاصة بعد تصريحه: "لا أشعر بالضغط."

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام برشلونة

أما الفريق الإيطالي، بقيادة المدرب سيموني إنزاغي، فيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تعزز من حظوظه قبل لقاء الإياب على ملعبه.

وجاء التشكيل المتوقع للإنتر كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يان أوريل بيسيك، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دراميان، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هنريخ مخيتاريان، فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش، لاوتارو مارتينيز

مشوار الفريقين إلى نصف النهائي

تأهل برشلونة إلى نصف النهائي بعد التغلب على بوروسيا دورتموند في ربع النهائي، في أداء قوي أعاد للفريق بريقه الأوروبي بينما جاء تأهل إنتر ميلان بعد فوزه على بايرن ميونخ الألماني، ليؤكد مكانته بين كبار القارة العجوز.