نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الطائرة يحيل رئيس لجنة الحكام السابق للتحقيق ويقاضيه بسبب تصريحاته المسيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر إحالة مجدي حافظ - رئيس لجنة الحكام السابق إلى التحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالإتحاد وإيقافه عن أى أعمال تخص الكرة الطائرة لحين إنتهاء التحقيقات معه.

وجاء ذلك لما بدر منه على صفحات التواصل الإجتماعي بتصريحات تسئ للاتحاد المصري للكرة الطائرة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتعمده اصدار تصريحات مغلوطه تهدف إلى إثارة الرأى العام وترتقي إلى السب والقذف فضلا عما تضمنته تصريحاته من إثارة الحساسية بين الأندية.

كما تم تكليف إدارة الشئون القانونية باتخاذ كافه الاجراءات القانونية المقررة التي تحفظ حقوق الاتحاد ومنها تحريك الدعوى الجنائية والمدنية.