نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم البرتغال خارج ليفربول.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف موقع caught offside عن تفاصيل رحيل نجم خط هجوم منتخب البرتغال، ديجو جوتا، عن صفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

توج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي العشرين في تاريخه، بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة خمس اهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة والثلاثين.



يستعد ليفربول لتدعيم صفوفه بلاعبين ذو جودة عالية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على طلب أرني سلوت المدير الفني للفريق.

رحيل نجم منتخب البرتغال..

وفقًا لـ caughtoffside |

قد يكون ليفربول منفتحًا على بيع ديوغو جوتا هذا الصيف إذا تم الوفاء بالسعر المطلوب الذي يتراوح بين 50 و55 مليون يورو (42.5 مليون جنيه إسترليني و46.7 مليون جنيه إسترليني).

أبدت أندية وولفرهامبتون، وأستون فيلا، ونيوكاسل، والهلال، والاتحاد، والنصر اهتمامها بالتعاقد مع لاعب الريدز ذو الرقم 20.