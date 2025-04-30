عاجل.. تشكيل إنتر ميلان الرسمي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برشلونة الإسباني في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب مونتجويك في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إنتر ميلان وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: يان أوريل بيسيك، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوجلو، هنريك مخيتاريان، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش، لاوتارو مارتينيز.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد برشلونة مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.