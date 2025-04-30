نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وبتروجت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدفين لمثلهما أمام بتروجت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

نجح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل هدف التقدم للفريق الأحمر في شباك بتروجت بالشوط الأول في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتلقى بتروجيت هدف الأهلي في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، بتوقيع وسام أبو علي.

ومع الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الأول عزز عمرو السولية النتيجة لصالح الأهلي في شباك بتروجت.

واستمرت المحاولات من الفريقين من أجل حسم المباراة، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة احتسبت ركلة جزاء لبتروجت سددها اللاعب رشاد متولي مع الدقيقة ال42.

وفي الوقت القاتل نجح لاعب بتروجت لاكي إيمانويل في إحراز هدف التعادل في شباك الشناوي.

لينتهي الشوط الأول بين الفريقين المارد الأحمر بهدفين مقابل هدفين لبتروجت.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد - أشرف بن شرقي - وسام أبو علي.

البدلاء:

مصطفى شوبير - عمر كمال - ياسر إبراهيم - جراديشار - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - كريم وليد "نيدفيد" - علي معلول - أحمد رضا.