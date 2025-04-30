عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنتر ميلان في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتنييز، جيرارد مارتن.

خط الوسط: بيدري جونزاليس، فيرنكي دي يونج، داني أولمو.

خط الهجوم: فيران توريس، رافينيا، لامين يامال

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.