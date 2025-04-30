نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب جنوب إفريقيا للشباب يهزم نظيره التنزاني ويصحح أوضاعه في المجموعة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب جنوب إفريقيا على نظيره التنزاني (1 – 0) في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في افتتاح منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى.

شاكيل أبريل مهاجم كيب تاون سيتي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 من عمر اللقاء الذي أداره الحكم التونسي حسام بن يحيى.

وبهذه النتيجة حصل "أماجيتا" على أول 3 نقاط وتقدم للمركز الثاني في جدول الترتيب في المقابل تذيل المنتخب التنزاني الترتيب دون رصيد.