نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي يهدي الأهلي التقدم على بتروجت في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل هدف التقدم للفريق الأحمر في شباك بتروجت بالشوط الأول في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتلقى بتروجيت هدف الأهلي في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، بتوقيع وسام أبو علي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد - أشرف بن شرقي - وسام أبو علي.

البدلاء:

مصطفى شوبير - عمر كمال - ياسر إبراهيم - جراديشار - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - كريم وليد "نيدفيد" - علي معلول - أحمد رضا.