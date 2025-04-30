نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة أمام سيراليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة بقيادة أسامه نبيه التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مباراة منتخب سيراليون في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى والذي ينطلق في تمام التاسعة مساء اليوم (الأربعاء) على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

نبيه أجرى 3 تغييرات على التشكيل الذي بدأ به مواجهة جنوب إفريقيا بالجولة الأولى وجميعها في الخط الأمامي’ حيث دفع بمحمد عبد الله وعمر خضر ومهند محمد بدلًا من عمر أسامة ومؤمن شريف ومحمد زعلوك.

وقد جاء التشكيل على النحو التالي:

(1) عبد المنعم تامر - (2) محمد سمير (5) عبد الله بوستنجي (4) أحمد عابدين – (14) مهاب سامي – (8 ) أحمد خالد "كاباكا" – (22) محمد السيد – (21) أحمد وحيد – (10) محمد عبد الله– (15) عمر خضر – (11) مهند محمد.

أما على مقاعد البدلاء فيجلس: (16) أحمد وهب - (23) أحمد منشاوي – (2) محمد جمال – (6) يوسف عبد الحفيظ – (13) محمود لبيب – (25) سيف سفاجا – (26) عمر أسامة – محمد رأفت (18) – (20) أحمد شرف – (9) محمد زعلوك.

منتخب مصر يدخل هذا اللقاء وفي رصيده 3 نقاط من فوز على جنوب إفريقيا مقابل نقطة واحدة لمنتخب سيراليون الذي تعادل مع نظيره الزامبي دون أهداف.