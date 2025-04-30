نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب توتنهام يكشف موقف سون من نصف نهائي الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيغيب الهداف الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين عن مباراة فريقه توتنهام الإنجليزي ضد بودو/غليمت النرويجي، الخميس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي في كرة القدم (يوروبا ليغ)، وفقًا لمدربه الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، الأربعاء.

ولم يشارك قائد توتنهام منذ التعادل أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني (1 - 1) في 10 أبريل بسبب إصابة في قدمه.

وعبّر مدربه الأسترالي عن أمله الأسبوع الماضي بأن يتمكّن المهاجم الكوري الجنوبي من المشاركة مع فريق شمال لندن في نصف نهائي المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية خلف «دوري أبطال أوروبا».

وقال، الأربعاء، عشية المباراة: «لن يشارك مساء الغد. يتدرب لكنه لا يزال بعيدًا عن المجموعة. يتحسّن وآمل في عودته قريبًا».

وسجّل سون 11 هدفًا في 43 مباراة هذا الموسم، ولكنه صائم عن التسجيل من اللعب المفتوح منذ 23 يناير.

وعانى توتنهام خسارته الـ19 خلال موسم مخيّب في الدوري الإنجليزي، بنتيجة ساحقة أمام البطل ليفربول (1 - 5)، الأحد الماضي، على ملعب «أنفيلد».

وتراجع النادي اللندني إلى المركز السادس عشر في الترتيب، في طريقه لتحقيق أسوأ مركز منذ هبوطه من دوري النخبة في 1977، بيد أنه ضمن بقاءه هذا الموسم.