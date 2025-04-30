أحمد جودة - القاهرة - فوز ابو قير للأسمده والقناة والمنصورة بدوري المحترفين

أسفرت نتائج مواجهات الجولة الـثالثة والثلاثون من دوري القسم الثاني (ا) دوري المحترفين عن التالي:

- فوز فريق ابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه على فريق بترول اسيوط بقيادة سعيد صبحي بهدفين مقابل هدف.



انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله تقدم عمر ابراهيم لابو قير وتعادل هنري فرايداي واضاف اسلام جابر الهدف الثاني لأبوقير للاسمدة قبل نهاية اللقاء.

- حقق فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على فريق اسوان بقيادة هيثم الفيل بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله تقدم فريق المنصورة بهدف محمد بيبو في الدقيقة 13 وتعادل حسام الصانع لاسوان من ركلة جزاء واضاف مصطفي جميل الهدف الثاني في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

- فوز فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد علي فريق بروكسي بقيادة محمد حامد بهدف دون رد سجله أحمد رفعت ريفو في الشوط الأول.

- تعادل فريق بلدية المحلة بقيادة حسام عبد العال مع فريق لافيينا بقيادة عمر جمال سلبيًا

- تعادل فريق ديروط بقيادة أحمد كشري مع فريق رايةبقيادة أشرف توفيق بهدف لمثله.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق راية بهدف حنكوره في الشوط الأول وتعادل ديروط عن طريق محمود عمر

ترتيب المجموعة

1- وادي دجلة 68نقطة

2- المقاولون العرب 67 نقطة

3- ابو قير للاسمده 64 نقطة

4- كهرباء الإسماعيلية 61 نقطة

5- اسوان 52 نقطة

6- السكة الحديد 48 نقطة

7- القناة 47 نقطة

8- المصرية للاتصالات 45 نقطة

9- بلدية المحلة 44 نقطة

10-بروكسي 43 نقطة

11- الترسانة 42 نقطة

12- بترول اسيوط 40 نقطة

13- الداخلية 36 نقطة

14- المنصورة 34 نقطة

15- راية 32 نقطة

16- طنطا 31 نقطة

17- لافيينا 31 نقطة

18- ديروط 30 نقطة

19- منتخب السويس 29 نقطة

20- سبورتنج 24 نقطة