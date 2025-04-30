نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر الرسمي أمام كاواساكي فرونتال في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كاواساكي فرونتال الياباني في لقاء حاسم وناري بينهم بستاد الانماء ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر وكاواساكي فرونتال

وتقام أحداث مباراة النصر وكاواساكي فرونتال مساء الأربعاء في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر أمام كاواساكي

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، لاجامي، بوشل.

خط الوسط: اوتافيو، الحسن بن علي، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: ساديو ماني، جون دوران، كريستيانو رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وكاواساكي فرونتال

تردد قناة الكأس 9

القمر: بدر

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.