الرياضة

تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجت في الدوري

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تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجت في الدوري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل لمواجهة بتروجت في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس القائم بأعمال  المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة بتروجت في الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي جاء كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد - أشرف بن شرقي - وسام أبو علي.

البدلاء:

مصطفى شوبير - عمر كمال - ياسر إبراهيم - جراديشار - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - كريم وليد "نيدفيد" - علي معلول - أحمد رضا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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