نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجت في الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة بتروجت في الدوري الممتاز.
تشكيل الأهلي جاء كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا
الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور
الهجوم: طاهر محمد - أشرف بن شرقي - وسام أبو علي.
البدلاء:
مصطفى شوبير - عمر كمال - ياسر إبراهيم - جراديشار - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - كريم وليد "نيدفيد" - علي معلول - أحمد رضا.