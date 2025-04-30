افتتاح حمام السباحة الأولمبي بسيتي كلوب الأقصر غدا الخميس 1 مايو

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أحمد جودة - القاهرة - يفتتح مجلس إدارة شركة سيتي كلوب لإدارة المنشآت الرياضية برئاسة الكابتن ياسر الرملي، غدا الخميس 1 مايو، حمام السباحة الأولمبى بنادي سيتى كلوب بالأقصر بحضور المهندس، عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

افتتاح حمام السباحة الأولمبي بسيتي كلوب الأقصر

كما يشهد الافتتاح حضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصرى للسباحة، واللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، والبطل المصري العالمي أحمد الجندى، والكابتن أيمن صلاح، نائب رئيس شركة سيتى كلوب، ولفيف من المسؤولين والشخصيات العامة بمحافظة الأقصر.

يساهم افتتاح حمام السباحة الأولمبي فى نادى سيتى كلوب الأقصر في إتاحة الفرصة للكثير من الشباب لممارسة هذه الرياضة، واكتشاف المواهب الجديدة، في إطار جهود شركة سيتي كلوب لإدارة المنشآت الرياضية المبذولة نحو مزيد من التطوير على مستوى البنية الرياضية من أجل أبنائنا في الأقصر.

كما يأتي افتتاح حمام السباحة الأولمبي بسيتي كلوب الأقصر اتساقا مع خطة شركة سيتي كلوب لإدارة المنشآت الرياضية الرامية إلي التوسع في افتتاح فروع جديدة وتطوير الفروع الحالية بكل المنشآت التي يتطلبها النشاط الرياضي لتنفيذ استراتيجية سيتي كلوب بتحويلها إلى قاعدة رياضية في جميع محافظات الجمهورية من خلال توسيع قاعدة الممارسة العامة للرياضة، وفى اطار بناء جيل بكرة ومبادرة ابنى بطل التي تتبناها سيتي كلوب.

ونجحت أندية سيتى كلوب بشكل كبير وملموس فى جذب أعداد كبيرة من الأعضاء بمختلف المحافظات لتحقيق أهدافها الأساسية في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشرها بالمجتمع.