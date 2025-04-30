نادي عمان يرفض تتويج السيب ويبقي الدرع فـي مقر الاتحاد والنهضة يتمسك بالأمل

حدث فـي الجولة العشرين لدوري عمانتل

صور يستفيق على حساب عبري ويرفض الاستسلام وصراع منتظر فـي الجولة القادمة

متابعة ـ صالح البارحي :

رفض نادي عمان السماح للسيب بالتتويج بلقب دوري عمانتل للموسم الكروي 2024/205 على حسابه، وأبى أن يرى احتفال جماهير ولاعبي السيب أمام ناظريه، فتسبب بفوزه مساء امس الأول 2/1 على السيب باستاد السيب في بقاء الدرع بمقر الاتحاد حتى الجولة القادمة على اقل تقدير، حارما الامبراطور من فرحة كان ينتظرها منذ فترة ليست بالقصيرة خاصة وأنه يحتاج إلى (3) نقاط فقط لحسم اللقب، جاءت هذه الخسارة في توقيت صعب للغاية بعد أن ذاق طعمها في الجولة التاسعة عشرة أمام صحار في مجمع صحار (2/3)، وبانتصار نادي عمان على السيب يبقى الحال على ما هو عليه حتى إشعارا آخر، ويبقى السيب في محاولة البحث عن فوز وحيد في الجولتين القادمتين لحسم اللقب لمصلحته بعيدا عن أي حسابات أخرى، على الرغم من ملاحقة النهضة له إلا أن تتويج النهضة باللقب يحتاج إلى عدد من الشروط أولها فوزه باللقائين القادمين وخسارة السيب لذات الجولتين، ومن يدري فلربما ابتسم الحظ للنهضاوية ويجدون أنفسهم على منصة التتويج بعد أن فقد الامل سابقا .



خسارة أخرى

بدأت الشكوك تدخل في نفوس جماهير السيب ومحبيه في تتويج الفريق باللقب رغم حاجته إلى نقطتين فقط من أصل (12) ممكنة، خاصة بعد خسارته الماضية أمام صحار 2/3 ثم خسارته مساء أمس الأول أمام نادي عمان على ارضه وبين جماهيره (1 / 2 )، ومن خلالها خسر (6) نقاط كاملة، وتبقى في الملعب (6) أخرى عبر الجولتين القادمتين، إلا أن ظهور الفريق بشكل لم تعتده جماهيره ومحبيه على الامبراطور وخاصة في الشق الدفاعي الذي تلقى (5) أهداف في مباراتين وهو رقم كبير على خط دفاع دولي بقيادة الدولي المعتزل محمد المسلمي، هاتان الخسارتان جاءت آثارهما سلبية على طموحات الفريق وأهمها بقاء الدرع بأرضية الملعب وقبلها ملاحقة النهضة للفريق وتقليص الفارق مع أداء كبير في لقاء صحار الماضي .

السيب الآن على المحك، فإما يحسم أمره في الجولة القادمة أمام الرستاق وإما يجد نفسه في دائرة الشك الكبير قبل ختام الدوري، وفي الجانب الآخر، فإنه قد لا يحتاج إلى أي نقطة أخرى في حالة تمكن نادي عمان من الفوز على النهضة وفرملته عند نقاطه السابقة (43) وبالتالي فإن النهضة لن يتمكن من اللحاق بالسيب حتى في حالة خسارة الاخير وفوز النهضة في الجولة الاخيرة من عمر دورينا، على العموم السيب لم يقدم المأمول منه في المباراتين الماضيتين وكان هشا للغاية في خط الدفاع وسلبيا بشكل كبير في خط الهجوم، فاستسلم لطموحات صحار ونادي عمان على التوالي ... فهل ينهي السيب كل الأحلام في الجولة القادمة أم أنه يرهق جماهيره ويبقى منتظرا حتى الجولة الاخيرة !!

استفاقة النهضة

النهضة الذي ظل يلاحق السيب منذ بداية الموسم، غاب في جولات سابقة بشكل غريب وعجيب رغم توفر كل الامكانيات، وترك المجال مفتوحا للسيب من أجل التفرد بالقمة والاقتراب من حلم اللقب، وحتى في الجولة قبل الماضية ظهر سلبيا وتعادل مع صحم 2/2 في ملعبه وأمام جماهيره رغم تعثر السيب أمام صحار في ذات الجولة، إلا أن النهضة إنتفض في هذه الجولة وضرب شباك صحار بسداسية نظيفة، أعادت له الامل في ملاحقة السيب والتمسك بالحلم قائما لمعانقة اللقب مجددا، اضافة إلى أن ما زاده ثقة هي خسارة السيب أمس الأول أمام نادي عمان، الامر الذي قلص الفارق بينه وبين السيب إلى (4) نقاط فقط والمتبقي في الملعب (6) نقاط عبر الجولتين القادمتين، وبالتالي التمسك بالامل حتى النهاية، فلربما حدث ما يتمناه وتعثر السيب مجددا في الجولتين القادمتين ووجد النهضة نفسه بطلا للدوري دون سابق إنذار بعد أن فقد كل الآمال في ذلك .

الراقي قدم مباراة راقية ورائعة للغاية، فكان هجوميا بارعا، وكان دفاعيا متمكنا، وكان تركيز اللاعبين في أعلى الدرجات، فحقق مبتغاه بدون أي معاناة أمام صحار، وبالتالي بات عليه تجاوز نادي عمان في الجولة القادمة مع ضرورة تعثر السيب ولو بالتعادل حتى يبقي الدرع في الميدان حتى الجولة الاخيرة، وهذا ما سيعمل عليه في الجولتين القادمتين، وأكاد أجزم لو أن النهضة لعب بالمستوى الذي أظهره أمام صحار لكان الآن كتفا بكتف مع السيب وربما يمتلك هو الافضلية في المقدمة ... فماذا سيحدث للنهضة في الجولة القادمة على وجه التحديد !!

الحابل بالنابل

أصبحت المراكز من السابع الذي يحتله الرستاق برصيد (23) نقطة وحتى المركز الاخير الذي يقبع فيه صور برصيد (17) نقطة كلها مراكز تهدد أصحابها بالهبوط للدرجة الأولى، خاصة بعد فوز صور على عبري 2/1 وفوز النصر على بهلاء 1/صفر، وفوز النهضة على صحار 6/صفر، وفوز الرستاق على الخابورة 1/صفر ، وتعادل صحم مع الشباب 2/2 ، هذه النتائج كلها وسعت قائمة الفرق المهددة بالسقوط إلى هذا العدد من الاندية، وأصبحت الجولتان المتبقيتان على صفيح ساخن، وثمن النقطة غال جدا ولا يعوض إطلاقا ، وبالتالي فإن العمل المكثف على تجاوز هذه المحنة سيكون هو عنوان تدريبات الفرق التي ذكرتها أعلاه، خاصة وأن مواجهات أغلبها ستكون مع بعضها البعض ما يعني أن الأمور كلها لا تزال مفتوحة على مصراعيها ومن الممكن أن نجد صور باقيا بدوري عمانتل وهبط فريق كان بعيدا عن التهديد في فترة سابقة إلا أن نتائجه في سباق الامتار الاخيرة لم تخدمه وخذلته جملة وتفصيلا . الرستاق يتبقى له مباراتان مع السيب والنهضة، وصحم مع صحار وصور، وعبري مع بهلاء والخابورة، وصحار مع صحم ونادي عمان، وصور يتبقى له مع الشباب وصحم، وبهلاء مع عبري والخابورة ... فمن يسقط للأولى يا ترى !!

اجتماع لجنة اختيار نجوم الموسم

تعقد لجنة اختيار نجوم الموسم الكروي 2024/‏2025 في الخامسة والنصف مساء اليوم اجتماعها الأخير لتحديد نجوم الموسم في دوري عمانتل، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة كافة التقارير التي أعدتها اللجنة وفق الرؤية التي وضعتها في هذا الجانب، بالاضافة إلى الوقوف على كافة الاحصائيات الخاصة بالمجيدين طيلة دورينا، وسيترأس الاجتماع قتيبة الغيلاني رئيس لجنة المسابقات وبحضور محمد اليحمدي الأمين العام بالاتحاد العماني لكرة القدم وأعضاء اللجنة صالح البارحي وفهد العريمي وعبدالعزيز الحبسي وسالم الحبسي، وسيتم تكريم المجيدين في حفل ختام الموسم الذي سيتم الاعلان عنه قريبا بإذن الله تعالى .

الجدير بالذكر، بأن هذه اللجنة واصلت عملها للموسم الثاني على التوالي بعد أن تم تشكيلها من قبل الاتحاد العماني لكرة القدم في الموسم المنصرم، وهو ما يؤكد على إهتمام اتحاد القدم بهذه الجوانب التي غابت طويلا في المواسم الماضية، وتسببت في الكثير من الانتقادات بالوسط الرياضي خاصة وأن اللاعب أو المدرب يأمل في أن يحصل على جزاء عمله بالصورة التي يتمناها في كل موسم وستكون في سيرته الذاتية دعما لمشواره القادم.