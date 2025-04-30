لجنة الشباب بالشورى تستضيف وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب

في إطار حرص مجلس الشورى على دعم القطاع الرياضي وتعزيز دوره في التنمية الوطنية، استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس صباح أمس الثلاثاء سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، وذلك ضمن أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة ضمن دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة للمجلس (2023 – 2027)، برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

شهد اللقاء مناقشة واقع الرياضة في سلطنة عمان، حيث استعرض سعادة الوكيل الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير القطاع الرياضي من خلال تمكين البنية الأساسية وتعزيز استدامتها، إلى جانب جهودها في تقديم الدعم الفني واللوجستي للأندية والاتحادات والفرق الأهلية المحلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للرياضة. كما تم تسليط الضوء على الخطط المستقبلية لصناعة قطاع رياضي قادر على الإسهام الفعلي في الاقتصاد الوطني، عبر تعظيم الاستثمارات في القطاع بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني والشركات الوطنية، وإطلاق مبادرات مبتكرة مثل المختبر الرياضي كأداة لبلورة المبادرات الوزارية أو الأهلية. واستعرض سعادته خلال اللقاء سبل تحفيز القطاع الخاص من خلال الدخول في شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات الرياضية، حيث تم بحث عدد من النماذج الناجحة في هذا الجانب، كما تطرق النقاش إلى أهمية الصناديق الوقفية في دعم الأندية المحلية ماليًا وتنظيميًا، وأهمية تطوير هذه الأندية لتكون حاضنات للرياضات المتنوعة، وأداة فاعلة في اكتشاف وصقل المواهب الوطنية. كما ناقش اللقاء أهمية تنويع الألعاب الرياضية وتوسيع قاعدة المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، وعدم الاكتفاء برياضة كرة القدم، مع التركيز على دعم الرياضات الفردية والجماعية الأخرى التي يمكن أن تحقق نتائج بارزة على الساحة العالمية، كما تم طرح أهمية التحول الرقمي في عمل الوزارة لتعزيز كفاءتها ودورها للمنظومة الرياضية في سلطنة عمان،.شهد اللقاء كذلك مناقشة أبرز التحديات والإشكاليات التي تواجه الأندية الأهلية خاصة الجوانب الإدارية والمالية، بما في ذلك الرسوم المفروضة في بعض الجوانب، والتسهيلات المقدمة من الوزارة، ومدى كفايتها لتحقيق أهداف الأندية.