اليوم .. السيب يواجه مجيس فـي نهائي مسابقة درع الوزارة للكرة الطائرة

يسدل الستار مساء اليوم على منافسات مسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2024 /2025 حيث يلتقي في المباراة النهائية ناديا السيب ومجيس التي ستقام على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في الساعة الخامسة مساء تحت رعاية سعادة الدكتور احمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العماني للكرة الطائرة ويسبق المباراة النهائية اقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين السلام والبشائر، وقد جاء تأهل نادي السيب للمباراة النهائية بعد تحقيقه فوزًا مستحقًا امس الاول في مباراة الدور نصف النهائي على نادي البشائر بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتائج الأشواط بواقع: 31/29، 25/17، 25/23، وقد أقيمت المباراة في صالة المجمع الرياضي السلطان قابوس الرياضي ببوشر وفي المباراة الأخرى من الدور ذاته، تمكن نادي مجيس من بلوغ النهائي عقب تغلبه على نادي السلام أيضًا بثلاثة أشواط دون مقابل، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 28/26، 26/24، 25/19.و استضافت صالة المجمع الرياضي بصحار هذا اللقاء الذي اتسم بالإثارة والندية في شوطيه الأول والثاني.

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب للكرة الطائرة للموسم الرياضي الحالي انطلقت في 21 يناير الماضي بمشاركة 19 ناديًا هي: صلالة، النصر، طاقة، مرباط، ظفار، الاتحاد، السيب، البشائر، صحار، مجيس، صحم، مصيرة، صور، عبري، السويق، قريات، سمائل، الشباب، والسلام.وأقيمت منافسات الدور الأول بنظام خروج المغلوب، وشهدت إقامة 17 مباراة بالإضافة إلى مباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية.