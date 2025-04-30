الموج للجولف يعزز مكانته العالمية باستضافته جولة «كلتش برو تور»

استضاف مؤخرا الموج للجولف جولة من جولات «كلتش برو تور»، البطولة الأوروبية الرائدة للجولف، ما يجسّد مكانته كوجهة مثالية للرياضة العالمية، وتأتي استضافة هذه البطولة بمثابة إنجاز جديد في مسيرة الموج للجولف الحافلة بتنظيم المنافسات العالمية الشهيرة، كما تُكلل مساعي السلطنة لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للفعاليات الرياضية الهامة. وتساهم بطولة «كلتش برو تور»، التي تُعّد محطة رئيسية تؤهل اللاعبين للمشاركة في بطولات «الجولة الأوروبية» و»جولة دي بي وورلد»، في تنمية مواهب الجولف، فهي تستقطب اللاعبين الصاعدين والمحترفين الساعين لتعزيز رصيدهم من نقاط التصنيف العالمي واكتساب خبرة تنافسية. وبالفعل استقطبت الفعالية في أول محطة لها في الموج للجولف حوالي 130 لاعبا محترفا من أكثر من 20 دولة، ما أكّد على مكانة سلطنة عمان كمركز رياضي استراتيجي في المنطقة. استمتع الجمهور على مدار ثلاثة أيام بمشاهدة عروض رياضية رائعة وسط أجواء حماسية بلغت ذروتها في المنافسة النهائية التي تُوج خلالها الإنجليزي كالوم فار بلقب البطولة بعد أداء متميز تحت الضغط، حيث أنهى الجولات الثلاث بنتائج 68 و68 و69، بمجموع 11 ضربة تحت الراية، حاصدًا بذلك لقبه الثاني في بطولة لهذا الموسم، ومتفوقًا بفارق ضربة واحدة فقط على منافسه القوي، الويلزي جيمس آشفيلد، الذي فاز بالمركز الثاني، فيما تقاسم كل من ريس سوارت وإيجور إيروشينكو المركز الثالث، بعد أن قدّم كل منهما عرضًا رياضيًا مليئًا بالإثارة حتى آخر لحظة. وتزامنا مع ختام هذه الاستضافة قال ناصر الشيباني الرئيس التنفيذي لشركة الموج مسقط: إن استضافة بطولة في الموج للجولف كانت محطة مهمة لنا جميعًا– ليس فقط كملعب جولف، بل كجزء من جهود سلطنة عُمان الأوسع لتعزيز مكانتها على الساحة الرياضية العالمية. لقد كان من دواعي فخرنا أن نشهد تنافس هذه النخبة من المواهب هنا، وسوف نستمر في دعمنا لمثل هذه الفعاليات التي تلهم الجيل الجديد من الرياضيين وتساهم في تعزيز مكانة سلطنة عمان باعتبارها مركزًا عالميًا للمنافسات الدولية. كما أكّدت هذه البطولة الناجحة على مكانة الموج للجولف كوجهة لمنافسات الجولف العالمية، فبفضل ما لديه من إمكانات تؤهله لاستضافة المنافسات العالمية وملعب مصنف ضمن أفضل 100 ملعب في العالم، أصبح الموج للجولف وجهة مفضلة للبطولات الدولية والمواهب الرياضية – ومن المتوقع أن يستضيف المزيد من هذه الفعاليات المميزة في المستقبل.