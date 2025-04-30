نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد نور رئيسًا لقطاع الناشئين في سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر اختيار محمد نور رئيسا لقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي خلفًا لحسين عامر الذي تم تصعيده للفريق الأول.

محمد نور رئيسًا لقطاع الناشئين في سموحة

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادى سموحة وأشرف مختار والدكتورة ماهينور سامح أعضاء مجلس الإدارة واللواء أحمد سعيد المدير التنفيذي للنادي واللواء زكى حجازي مدير النشاط الرياضي.

وسبق لمحمد نور العمل كمدرب عام في عدة أندية للدوري الممتاز أبرزها الاتحاد السكندري والمصري كما عمل مدرب عام في عدد من الأندية العربية وعمل كمدير فني في عدد من أندية القسم الثاني.

ولقى قرار إدارة نادى سموحة باختيار محمد نور رئيسًا لقطاع الناشئين قبولا واسعا فى الوسط الرياضي نظرًا لخبرتة الكبيرة.