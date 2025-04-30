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أحمد جودة - القاهرة -

عيّن نادي سانتوس الذي يلعب له النجم البرازيلي نيمار، الثلاثاء مدربا جديدا هو كليبر شافيير في محاولة للخروج من المركز قبل الأخير في الدوري.

سانتوس يتخذ قرارا تاريخيا بشأن مدربه الجديد

وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها شافيير منصب المدير الفني لأي فريق، رغم أنه يبلغ 61 عاما ويملك خبرة واسعة كمدرب مساعد.

وعمل شافيير مساعدا للمدرب السابق لمنتخب البرازيل، تيتي، بين عامي 2016 و2022، وشارك ضمن الطاقم الفني لـ "سيليساو" في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 وقطر 2022.

انضم إلى النادي التاريخي الذي لعب له الراحل بيليه ويلعب له حاليا نيمار، بعقد يمتد "حتى نهاية عام 2025"، حسب ما أعلنه سانتوس عبر حسابه على منصة "أكس"، وقد قاد أول حصة تدريبية له الثلاثاء.

وكان النادي أقال المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا في منتصف أبريل/نيسان بعد 4 أشهر فقط من استلامه المهمة.

وشارك نيمار، أفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي (79 هدفا) في 9 مباريات فقط مع النادي الذي تدرج في صفوفه، وسجل 3 أهداف.

وأصيب نيمار في فخذه الأيسر واضطر لعدم الالتحاق بصفوف "راقصي السامبا" في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 في منتصف آذار/مارس، بعدما كان قد عاد أيضا من إصابة خطيرة تعرض لها في ركبته في تشرين الأول/أكتوبر 2023 أمام الأوروجواي أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريبا.

وتعرض نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي والهلال السعودي السابق إلى إصابة جديدة في فخذه الأيسر في أول مباراة له أساسيا مع سانتوس في الدوري هذا العام، في 17 الشهر الحالي وخرج في الدقيقة 34 في مواجهة أتلتيكو مينيرو.

