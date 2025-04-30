نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء إيقاف مهاجم بورنموث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصبح إيفانيلسون، مهاجم فريق بورنموث الإنجليزي متاحا للمشاركة أمام آرسنال السبت المقبل، بعدما تم إلغاء الإيقاف لثلاث مباريات الذي فرض عليه عقب حصوله على بطاقة حمراء أمام مانشستر يونايتد.

إلغاء إيقاف مهاجم بورنموث

وطرد اللاعب البرازيلي في الدقيقة 70 من المباراة التي انتهت بالتعال 1/1 مع مانشستر يونايتد، عقب تدخل مع نصير مزراوي.

وذكر بيان للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: "قررت لجنة تنظيمية مستقلة إلغاء عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات على إيفانيلسون، بعد طعن ناجح من نادي بورنموث بزعم الطرد الخاطئ".

وأضاف: "كان مهاجم بورنموث حصل على بطاقة حمراء خلال مباراة الدوري أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد 27 أبريل/نيسان، بسبب تدخل عنيف".

وقبل رفع الإيقاف كان إيفانيلسون الذي انضم لبورنموث في صفقة قياسية للنادي، سيغيب عن مواجهات آرسنال، أستون فيلا ومانشستر سيتي.