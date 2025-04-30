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أحمد جودة - القاهرة -

حدد باير ليفركوزن، أسماء مرشحيه لخلافة مدرب الفريق تشابي ألونسو، حال رحيله عن النادي الألماني بنهاية الموسم الحالي.

ليفركوزن يحدد اسمين لخلافة ألونسو

ويرتبط اسم ألونسو حاليا بتدريب ريال مدريد في الموسم المقبل، مع قرب رحيل المخضرم كارلو أنشيلوتي عن منصبه بانتهاء الموسم.

وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية اليوم الأربعاء أن إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد السابق، يعد أبرز المرشحين في قائمة أمنيات النادي الألماني رغم إقالته في أكتوبر/تشرين الأول من تدريب النادي الإنجليزي.

لكن، ذكرت شبكة "سكاي" إن ليفركوزن لم يعقد بعد محادثات ملموسة مع المدرب البالغ من العمر 55 عاما.

وأشار تقارير أخرى إلى أن ليفركوزن مهتم بالتعاقد مع تشافي هيرنانديز مدرب البارسا السابق، الذي مثله مثل تين هاج، لا يدرب أي فريق حاليا.

وتفادى ألونسو، الذي يمتد تعاقده مع ليفركوزن حتى يونيو/حزيران 2026، تقديم أي التزام صريح بالبقاء مع ليفركوزن.

وذكرت وسائل إعلام أن هناك اتفاقا داخليا يسمح لألونسو بالانتقال لأي ناد من الأندية التي لعب لها في السابق، مثل ريال مدريد.